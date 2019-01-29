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Çin, Sky Net 2019 programını devreye soktu

Pekin yönetimi, yolsuzluğa karışarak yurt dışına kaçanların ve onların haksız kazançlarının ülkeye getirilmesini hedefleyen Sky Net 2019 programını devreye soktu.

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Çin, yolsuzluğa karışarak yurt dışına kaçan yetkililerin  yakalanarak ülkeye getirilmesini amaçlayan "Sky Net 2019" programının başladığını  açıkladı. 
 
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi ve Disiplin ve Denetleme Komisyonu  (CCDI) ve Ulusal Denetleme Komisyonu, ülkede bulundukları görevlerde yolsuzluk  olaylarına karışarak yurt dışına kaçan yetkililerin ve bu kişilerin ülke dışına  çıkardıkları varlıkların ülkeye geri getirilmesini amaçlayan "Sky Net 2019"  programının başladığını bildirdi.
 
Bu kapsamda, Ulusal Denetleme Komisyonunun yolsuzluk firarilerini  "avlayacağı", Çin Yüksek Halk Mahkemesinin bu kişilerin yasa dışı kazançlarına el  koyacağı, Kamu Güvenliği Bakanlığının finans alanındaki suçlulara odaklanacağı  kaydedildi.
 
Bununla birlikte Çin Halk Bankasının (Çin Merkez Bankası) çalıntı para  transferlerini önleyeceği belirtildi.
 
Çin, geçen yıl dünya genelinde yolsuzluktan aranan bin 335   kişiyi  ülkeye getirmiş ve 519 milyon dolardan fazla haksız kazancı ülkeye döndürmüştü.
 
İlki 2015'te başlayan Sky Net programı kapsamında bugüne kadar 120  ülkeden 5 binden fazla firari yakalandı.
 
ESKİ VALİ YARDIMCISINA 18 YIL HAPİS
 
Diğer yandan Anhui eyaletine bağlı Ançing Orta Halk Mahkemesinden  yapılan açıklamada, Ciangşi eyaleti eski Vali Yardımcısı Li Yihuang'ın yolsuzluk  suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığı ifade edildi.
 
Rüşvet almak, kamu malını zimmete geçirmek, kamu fonlarını uygunsuz  kullanmak ve kamu şirketlerinin yetkilerini istismar etmek suçlarından 18 yıl  hapse mahkum edilen Li'nin rüşvet ve yolsuzluktan elde ettiği varlıklarına el  konulmasına hükmedildi.
 
Lİ 2,2 MİLYON YÜEN PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI
 
Geçen yıl ocakta soruşturma altına alınan Li, nisanda kamu görevinden  alınmıştı.
 
Çin'de yolsuzluk suçunun niteliğine göre idam cezası ve müebbet hapis  cezası verilebiliyor. Öte yandan, suçluların yasa dışı yollardan edindiği gelire  devlet el koyuyor.
 
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının  ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin  hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti.

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