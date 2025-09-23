İSTANBUL 27°C / 17°C
Güncel

Cinayet 25 yıl sonra aydınlatıldı: 2 aylık kardeşini yastıkla boğmuş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 25 yıl önce 2 aylık kardeşini öldürdüğü ortaya çıkan kadın yakalandı.

23 Eylül 2025 Salı 14:33
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2000 yılında 2 aylık G.İ isimli bebeğin ablası D.İ. (38) tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Şüphelinin yakın çevresiyle de görüşen polis, D.İ'yi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen D.İ'nin ifadesinde, 13 yaşındayken mevsimlik işçi olarak gittikleri Balıkesir'de annesinin kendisini sık sık azarladığını, bakması için kendisine bırakılan kardeşini, ağlaması üzerine annesine kızgınlığı nedeniyle yastıkla boğduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

