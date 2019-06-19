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Cinayet romanından esinlenerek işlenen cinayet davasında ceza yağdı!

Antalya'da Hulusi Gelişken'i (25) 'Ölümün Nefesi'nde adlı cinayet romanından esinlenerek, pompalı tüfek ile öldürüldükten sonra cesedini bir kuyuda 2 kez yaktıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığa verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı.

  • DHA
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Antalya'nın Kepez ilçesinde 23 Haziran 2016'da ormanlık alanda başından vurulduktan sonra yakıldığı belirlenen bir erkeğe ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin Hulusi Gelişken'e ait olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma sonunda İbrahim Caner, Mahsum Kartal ve Murat Canşi tutuklandı. Cinayetin, Canşi'nin yazdığı 'Ölümün Nefesi' adlı romandan esinlenilerek, işlendiği iddia edildi. Murat Canşi, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
CEZA YAĞDI
 
Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cumhuriyet Savcısu Cem Sağdıç, tutuklu sanıklar Caner ve Kartal'ın 'kasten nitelikli öldürme' suçundan ayrı ayrı ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, 2 sanığa ayrıca 'nitelikli yağma' ile 'banka ve kredi kartını kötüye kullanma' suçlarından, tutuksuz sanık Murat Canşi'nin de 'banka ve kredi kartını kötüye kullanma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, İbrahim Caner'e 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan ömür boyu ağırlaştırılmış, 'banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak' suçundan da 5 yıl hapis cezası verdi. 'Nitelikli yağma' suçundan da 12 yıl hapse mahkum etti.
 
Mahsum Kartal'ı da 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan ömür boyu, ' banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak' suçundan 4 yıl 2 ay, 'nitelikli yağma' suçundan da 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. 
 
Murat Canşi'ye ise 'banka ve kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. 
 
YARGITAY ONADI
 
Karar, sanık avukatları tarafından temyiz edildi. Dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.
 
KİTAP, 1215 YILINI ANLATIYOR
 
Antalya'da Hulusi Gelişken cinayetinde esinlenilen, şüphelilerden Murat Canşi'nin yazdığı 'Ölümün Nefesi' adlı kitaptaki olaylar, 1215 yılında geçiyor. Kitabın internet üzerindeki tanıtımında ise şu bilgiler yer aldı:
 
"1215 yılının karanlık günlerinde büyük bir adanın ağaçlarla kaplı en uc kısmında yer alan ürpertici ruhban okulunda geçmektedir konu. Amacın rahipler ve din adamlarının yetiştirilmek olduğu yıkık dökük bu okulda, ardı ardına işlenen vahşice cinayetler bütün yüreklere korku salmaktadır. Aleksius ve Louis ismindeki iki genç arkadaşın cinayetleri çözme yolundaki uğraşları zaman zaman hayatlarını tehlikeye soksa da kendilerini talihsiz bir şekilde olayların içinde bulmaları katil olmadıklarını ispatlama yolunda sebep haline gelmektedir. Katillerin kimler olduğunu bulmaya çalıştığınız bu kitabı soluk soluğa okuyacaksınız. Okudukça farkında olmadan 1215 yılını yaşayacak, bu kitaba tutsak olacaksınız."

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