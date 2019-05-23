Cinayet sanığı iki kardeşe, 12 yıl 6'şar ay hapis cezası

Olay, 15 Şubat 2017 tarihinde Sille Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Kahraman, olay tarihinden 3 yıl önce görüştüğü kız arkadaşına sosyal medya hesabı üzerinden mesaj attı. O dönem 17 yaşında olan Sadir Yaralı, kız arkadaşının rahatsız edildiğini belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden Kahraman ile küfürleşti. Kahraman ve Sadir Yaralı, görüşmek üzere birbirlerine randevu verdi. Ahmet Kahraman, buluşma yerine arkadaşı Eren Tunç ile Sadir Yaralı da kardeşi o dönem 16 yaşında olan Yunus Emre Yaralı ile birlikte geldi. Tartışmaya başlayan iki grup arasında çıkan kavgada Ahmet Kahraman göğsünden, Eren Tunç da sağ bacağından bıçakla yaralandı. Kanlar içinde yerde kalan iki arkadaş, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kahraman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eren Tunç ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Sadir Yaralı ve Yunus Emre Yaralı'yı kısa sürede gözaltına aldı. İki kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

12'ŞER YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan yargılanan iki kardeş son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan Kahraman'ın ailesi her iki sanığın da hapisle cezalandırılmasını istedi. Bıçağı kendisinin kullandığını belirten Yunus Emre Yaralı, "Kimsenin hayatını sonlandırmaya sebep olmak istemezdim. Çıkan kavgada bıçağı korkutmak için salladım. Takdir mahkemenin" şeklinde savunma yaptı. Diğer sanık Sadir Yaralı ise Kahraman'ın öldürülmesiyle kendisinin suçu olmadığını öne sürerek, "Ahmet'e hiçbir şekilde fiziki veya bıçakla müdahalem olmadı. Ayrıca yaralandıktan sonra yere düşünce arabaya binmesi için yardım ettim. Suçsuzum" diye konuştu.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, iki kardeşe 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından önce müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanıkların suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğunu göz önüne alarak cezayı 12 yıl 6'şar aya indirdi.