19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,2146
  • 6,9654
  • 256.664
  • 89.430
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cinayetten 10 yıl sonra gözaltına alınan pilota, 25 yıl hapis cezası

Antalya'da 11 yıl önce bir kişinin dağlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanık pilot, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Asım Onur Ceyhan, öldürülen Erdoğan Akbaş'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın cep telefonuyla "Suç delili ve parmak izi nasıl yok edilir" gibi internetten yüzden fazla araştırma yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Maktulle telefonla en son görüşen kişinin sanık olduğu vurgulanan mütalaada, sanık pilotun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Karar öncesi söz verilen Asım Onur Ceyhan, masum olduğunu belirterek, "Erdoğan'ı öldürmüş olmam için bana daha ağır şeyler yapmış olması gerekirdi." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Asım Onur Ceyhan'a, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

Kemer ilçesinde masörlük yapan Erdoğan Akbaş'ın cesedi, 2008 yılında, Döşemealtı ilçesi Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda bulunmuş, olaydan 10 yıl sonra gözaltına alınan 4 şüpheliden özel bir havayolu şirketinde pilotluk yapan Asım Onur Ceyhan tutuklanmıştı. Cinayetin ikili arasında yaşanan borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği iddia edilmişti.

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'nin İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasına Türkiye'den sert tepki

iPhone kullananlar dikkat! İşte o liste...

iPhone kullananlar dikkat! İşte o liste...

Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha! Fragmanda dikkat çeken detay

Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha! Fragmanda dikkat çeken detay

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Meclis sordu, Bolu Belediyesi yanıt vermedi

Meclis sordu, Bolu Belediyesi yanıt vermedi

Füzeleri yine ateşledi, komşularını korku sardı

Füzeleri yine ateşledi, komşularını korku sardı

Katar, 24 adet askeri taşıma aracını ülkeye gönderdi

Katar, 24 adet askeri taşıma aracını ülkeye gönderdi

Vicdansızlık! HDP'li belediye onları temizlik işçisi yaptı

Vicdansızlık! HDP'li belediye onları temizlik işçisi yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali

Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali

Müslüman futbolcular maç esnasında oruçlarını açtı

Müslüman futbolcular maç esnasında oruçlarını açtı

4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı

4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA