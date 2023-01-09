Cinayet suçundan 25 yıl cezası bulunan hükümlü yakalandı

İstanbul'da cinayet suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Gülsuyu Mahallesi D-100 Kartal katılımı mevkisinde yaptıkları "Huzur İstanbul" uygulaması sırasında şüphe üzerine Ü.D'yi durdurdu. Yapılan üst aramasında, üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen Ü.D'nin tasarlayarak öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli emnietteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

