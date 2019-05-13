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Cinayet zanlıları cami minberinde yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde aranan cinayet zanlısı 3 şüpheliden ikisi camide minberin altında gizlenirken, biri de yolcu minibüsünde yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Ocak 2016'da Eminpaşa Mahallesi'nde iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan olayda silahla öldürülen Ahmet Koç'un faillerinin yakalanması için kurulan özel ekiple çalışma yürüttü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Koç'un, kaçırılan kızın babası Ahmet K. ile kardeşleri Servet ve Yüksel K. tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri, şüpheli baba ve 2 oğlunun Gürpınar ilçesinin Yedisalkım Mahallesi Dikenli Sokağı'nda bulunduklarını belirledi.

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Düzenlenen operasyonda şüpheliler Ahmet ve oğlu Yüksel K, cuma namazı için gittikleri camide minberin altında gizlenirken yakalandı. Diğer şüpheli Servet K. de yolcu minibüsünde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve 2 oğlu tutuklandı.

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