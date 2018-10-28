Cinayet zanlısı, 10 saat geçmeden yakalandı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde ormanlık arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görerek polise ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Suriye uyruklu 15 yaşındaki Cumali Elselim’in başından darp edilerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı aydınlatmak için hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Elselim ile en son irtibata geçen kişinin İ.G. (17) isimli bir kişinin olduğunu belirledi.

“Taşla kafasına vurarak Elselim'i öldürdü”

Ekipler, yapılan yer tespiti sonrası İ.G.’yi gözaltına aldı. İ. G. emniyetteki ifadesinde, maktulü akşam saatlerinde alarak arkadaşı H.Y. (17) ile olay yerinde buluşturduğunu anlattı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Y'nin taşla kafasına vurarak Elselim'i öldürdüğünü öne süren İ.G., olay yerinden korkarak kaçtığını söyledi. Daha sonra H.Y'nin kendisini tekrar arayarak olay yerine çağırdığını ve araba çalacağını söylediğini iddia eden İ.G. kendisiyle gelmesini isteyen H.Y'nin talebini reddettiğini belirtti.

Katil zanlısı, çaldığı arabayla bekçilere yakalandı

İfade doğrultusunda araştırmayı derinleştiren Cinayet Büro dedektifleri, H.Y'nin Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçilerince çaldığı arabayla yakalandığını ve Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiğini belirledi. Ekiplerin, Çocuk Şube ile irtibata geçtiği, gözaltındaki iki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.