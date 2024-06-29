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Cinayet zanlısı Manisa'da yakalandı

Manisa'da içinde başta cinayet olmak üzere 6 farklı suçtan kesinleşmiş 30 yıl 14 gün hapis cezası bulunan şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA29 Haziran 2024 Cumartesi 09:10 - Güncelleme:
Cinayet zanlısı Manisa'da yakalandı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince 28.06.2024 günü saat 03.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesinde U.K. (38) isimli şahıs yakalandı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda, 'Tasarlayarak Öldürme', 'Silahla Tehdit', 'Türk Vatandaşı veya yabancının kaçmasına imkan sağlama', 'Kasten Yaralama', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', suçlarını içeren 6 ayrı dosyadan kesinleşmiş 30 yıl 14 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan U.K., cezaevine teslim edildi.

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