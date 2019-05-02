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Mankenler kraliçesini terastan atıp öldürdü! Cinayeti FETÖ örtbas etti

Aslı Baş’ın ölümüyle ilgili Hakan Bayer’in müebbet hapsi, babasıyla kardeşinin de beraatları istendi. Mütalaada genç kızın 6.5 metre yükseklikten atıldığı belirtildi.

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Mankenler Kraliçesi olarak tanınan Aslı Baş, 20 Temmuz 2010’da Ahmet Bayer’in sahibi olduğu Bodrum Club Flipper tatil köyünde işadamının villasının terasından düşerek ölmüştü. 9 yıllık soruşturmayla ilgili savcı Ahmet Faruk Işık’ın hazırladığı mütalaada Baş’ı Bayer’in oğlu Hakan Bayer’in sert bir cisimle kafasına vurduktan sonra balkondan aşağı attığı anlatıldı. Akşam'ın haberine göre, Mütalaada “Sanık Hakan Bayer’in maktulü, terastan itmesi veya sırtüstü aşağıya bırakmasıyla 6.5 metre yükseklikten yere düşüp başını merdivene çarptığı sabittir” denildi. Tutuksuz sanık Hakan Bayer için “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet isteyen savcı, azmettiricilikle suçlanan Ahmet Bayer ile diğer oğlu Volkan Bayer’in ‘mahkumiyetlerine yetecek delil bulunmadığından’ beraatlarını talep etti.
 
 
KARAR DURUŞMASI BUGÜN
Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek duruşmada karar çıkması bekleniyor. Aslı Baş’ın avukatları Fahri Sefa Küpçü ile Faruk Zorba ise mütalaada 112 kaydına yer verilmemesine tepki gösterdi: “Ahmet Bayer, ifadesinde ‘Aslı benimle tartıştıktan sonra aşağıya atladı. 112'yi oğlum aradı’ demişti. Kayıtlara göre 112’yi kendisi  aramış. Bayer bu cinayetin ortağıdır. FETÖ’den yardım istemesi de bunun kanıtıdır.”
 
 
Aslı Baş, 2003’te Miss Model Of The World Yarışması'nda kraliçe seçilmişti.

FETÖ İLE İRTİBATA GEÇTİ

Mütalaada Ahmet Bayer’in çocuklarının tutuklandığı dönemde dosyanın kapatılması için FETÖ’nün finansman faaliyetlerini yürüten firari İhsan Kalkavan aracılığıyla Bodrum imamı Zeki Yağmur ile görüştüğü belirtildi.

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