Cinayeti polisin dikkati aydınlattı

AA 31 Mart 2020 Salı 11:56 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:56

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Soma ilçesinde 7 Şubat'tan itibaren kendisinden haber alınamayan ve dedesinin evine fidye mektubu bırakılan Özcan Eren'in (22) bulunması için çalışma başlattı.

İlk değerlendirmeler Eren'in fidye amaçlı kaçırıldığını işaret etse de Cinayet Büro Amirliği, bütün olasılıkları gündemine aldı. Kayıp Özcan Eren'in sosyal ve ekonomik durumunu göz önünde bulunduran polis, bir süre sonra "fidye amaçlı kaçırma süsü" verilmiş olma ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Soruşturmayı derinleştiren Manisa polisi, kayıp gencin en son veteriner M.T. ile görüldüğü bilgisine ulaştı. Veterinerin ifadesine başvuran ekiplerin aklında bu kişiyle ilgili bazı şüpheler oluşsa da bu süreçte somut bir delil elde edilemedi.

Fidye mektubu üzerinden zanlıya ulaşmaya çalışan polis, yazılanlardan hiçbir detayı atlamamaya çalıştı. Mektupta yazılı telefon numarasında kayıp gencin babası yerine amcasının numarasının yazılı olması polisi kuşkulandırdı. Bunun üzerine çevrede araştırma yapan ekipler, M.T'nin, gencin amcasını babası olarak bildiğini öğrendi. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı, evindeki dijital materyallere el konuldu.

Soruşturma devam ederken 14 Mart'ta Soma Sevişler Baraj Göleti ve Karacakaş Sulama Göleti kıyısı ile 20 Mart'ta Aydıncık Barajı Göleti'nde bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları bulundu.

Bu arada zanlının bilgisayarındaki incelemede "Bir ceset suda ne kadar sürede bozulur" gibi arama kayıtlarına ulaşıldı. Hakkında kuvvetli şüphe içeren deliller ortaya konan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bulunan ceset parçalarının üzerinde yapılan incelemede de maktulün tüfekle vurulduğu tespit edildi. Zanlının aracını da inceleyen ekipler, burada da bazı delillere daha ulaştı. Aracın arka koltuğunun değiştirildiğini fark eden polis, zanlı ile 27 Mart'ta tutulduğu cezaevinde görüştü. O tarihe kadar susma hakkını kullanan ve hakkındaki iddiaları kabul etmeyen M.T, suçunu itiraf etti.

Özcan Eren ile 7 Mart'ta kendi iş yerinde buluştuğunu belirten zanlı, ifadesinde "Daha sonra Sevişler Barajı yakınına gittik, burada da tartıştık. Kavga çıkınca aracımda bulunan tüfekle Özcan Eren'i vurdum. Cenazeyi de iş yerimin bodrumuna getirdim." dedi.

Cinayetin detaylarını ve sonraki süreçte yaşananları ayrıntılarıyla anlatan zanlı, "Aracın arka koltuğunu kan olduğu için değiştirdim. Tüfeği de havalandırma borusuna sakladım." beyanında bulundu.

- OLAY



Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında 14 Mart'ta bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan M.T. (44) tutuklanmıştı.

Kol parçasının 7 Şubat'tan beri kayıp olan Özcan Eren'e (22) ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, parçadan ve kayıp gencin ailesinden alınan DNA örneğini İzmir Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

Sevişler Baraj göleti ve çevresinde 4 gün süren arama çalışmalarında insan bedenine ait, kafa, kol, ayak ve bacak parçası ile çeşitli uzuvlar, Aydıncık Barajı Göleti'nde de insan vücuduna ait 2 parça ve göletin kıyısında tekerlekli valiz bulunmuştu.