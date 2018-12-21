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Cinayetten aranan zanlı yakalandı

Zeytinburnu'nda Suriye uyruklu bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan B.Ö, Bakırköy'de polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan ve aranan daha önce Osmanlı Ocakları'nda yöneticilik yaptığı belirtilen B.Ö, Bakırköy'de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 

Şahsın üzerinden bir tabanca ile suikast silahı olarak kullanılabileceği kaydedilen "anahtarlık silah" çıktı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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