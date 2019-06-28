Cinayetten aranıyordu, uyuşturucu operasyonunda yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı timleri ihbar üzerine Ozan Saçı ile Mustafa Korkmaz'ın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatan jandarma timleri, şüphelileri Karacalar Mahallesi'nde, bir otomobilde L.K. ve Selman Yılmaz ile birlikte yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, otomobilde ve ikametlerinde yapılan aramada, değişik yerlere gizlenmiş 12 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, pompalı av tüfeği, tabancaya ait 159 fişek, pompalı av tüfeğine ait 20 fişek, uyuşturucu kullanma aparatıyla uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 300 euro, 200 dolar ve 2 bin 350 lira ele geçirildi. Şüphelilerden L.K. ve Selman Yılmaz hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. L.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kimlik sorgusunda Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde işlenen bir cinayetten arandığı tespit edilen Selman Yılmaz ile cezaevi firarisi oldukları da belirlenen Ozan Saçı ve Mustafa Korkmaz, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheliler Ozan Saçı ve Mustafa Korkmaz, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', Selman Yılmaz ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Selman Yılmaz, ifadesinin alınması için Gündoğmuş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, diğer şüpheliler Alanya Cezaevi'ne gönderildi.