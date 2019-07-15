Cinayetten sonra üç yudumda içilen su
- İHSAN AKTAŞ Genar Başkanı
FETÖ, Haricilik’ten izler taşımaktadır. Takvada alabildiğine ileri olan Hariciler, kendilerinden olmayan bir kişiyi öldürürken gözlerini kırpmazlardı. Türksat’ı teslim almaya giden subay, bir Müslümanı acımasızca öldürdükten sonra su içmiş ve bunu yaparken diz çökmüş; sünnete uygun olarak üç yudumda içmiştir. Bu ürkütücü bir tablodur. Bu zavallının ibadet, itikad, adalet ve ahlak açısından durumu analiz edilse örgütün nasıl bir inanç-motivasyonla hareket ettiği anlaşılabilir.
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