24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7331
  • 6,464
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cinayetten sonra üç yudumda içilen su

  • İHSAN AKTAŞ Genar Başkanı
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FETÖ, Haricilik’ten izler taşımaktadır. Takvada alabildiğine ileri olan Hariciler, kendilerinden olmayan bir kişiyi öldürürken gözlerini kırpmazlardı. Türksat’ı teslim almaya giden subay, bir Müslümanı acımasızca öldürdükten sonra su içmiş ve bunu yaparken diz çökmüş; sünnete uygun olarak üç yudumda içmiştir. Bu ürkütücü bir tablodur. Bu zavallının ibadet, itikad, adalet ve ahlak açısından durumu analiz edilse örgütün nasıl bir inanç-motivasyonla hareket ettiği anlaşılabilir.

Bir anda ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi

Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan şehidimiz için başsağlığı mesajı

Yakalanan tacizci tutuklandı

Yakalanan tacizci tutuklandı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

15 Temmuz... Unutma!

15 Temmuz... Unutma!

Cumhuriyet'ten Baraçlı'nın açıklamasına manipülasyon

Cumhuriyet'ten Baraçlı'nın açıklamasına manipülasyon

'ABD müzakere masasına dönerse biz de döneriz'

'ABD müzakere masasına dönerse biz de döneriz'

Lunaparkta dehşet! 20 metreden çakıldılar

Lunaparkta dehşet! 20 metreden çakıldılar
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan mayınlar imha ediliyor

Terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan mayınlar imha ediliyor

ABD onayı verdi! 600 milyon dolarlık satış

ABD onayı verdi! 600 milyon dolarlık satış

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fransa’dan askeri gövde gösterisi! Böyle uçtu

Fransa’dan askeri gövde gösterisi! Böyle uçtu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA