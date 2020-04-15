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Güncel

Çin'de 46 yeni vaka tespit edildi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dün 46 yeni vaka kayıtlara geçti.

IHA15 Nisan 2020 Çarşamba 09:21 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 09:21
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 46 Covid-19 vakası tespit edildiğini, bunlardan 8’inin Heilongjiang eyaletinde, 2’sinin Guangdong eyaletinde görüldüğünü, diğer 36 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Böylece, yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı bin 500’e, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 295’e çıktı.

Komisyon, salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde 1 kişinin öldüğü, salgında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 342’ye yükseldiği bilgisini de verdi.

Çin anakarasında dün 78 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının ise 77 bin 816’ya ulaştığı açıklandı.

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