Çin'de akıllara zarar cinayet teşebbüsü! 'Ülkede taşeronluğun geldiği son nokta'

Çin'de akıllara durgunluk veren ilginç bir cinayet teşebbüsü yaşandı. Çinli bir iş insanı en büyük rakibini öldürmek için 2 milyon yuana kiralık katil tuttu. Ancak işi alan katil ilginç bir yola başvurdu. Kendisi de işi halletmesi için başka bir katile kendi payından 1 milyon yuan vererek işi aktardı. Ancak o da 770 bin yuana cinayeti 3. kiralık katile devretti. 3. katil görevi 4.'ye 700 bin yuana, 4. katil de cinayeti 5.'ye 100 bin yuana devrederek uzun bir cinayet zinciri oluşturmuş oldu.

Ancak tüm bunların ardından başka bir ilginçlik daha yaşandı. 5. sırada tutulan katil, öldürülmesi istenen iş insanına ulaşıp durumu anlattı ve iş birliğine gitmek istediğini söyledi. 5. kiralık katil hedefteki iş insanının fotoğrafını ölmüş gibi çekerek bunu diğer 4 kiralık katil ve cinayetin işlenmesini isteyen iş insanına gönderdi.

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından, olayları azmettiren iş insanı ve 5 kiralık katil tutuklandı.

Gündeme bomba gibi düşen cinayet teşebbüsünün ardından, "Ülkede taşeronluğun geldiği son nokta" yorumu yapıldı.