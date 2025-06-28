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Çin'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu uçağı acil iniş yaptı

Çin'de Shandong Airlines hava yolu şirketine ait, Çingdao-Şanghay seferini yapan yolcu uçağı, havadayken meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 09:25 - Güncelleme:
Çin'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu uçağı acil iniş yaptı
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Çin'de yolcu uçağı arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, SC4667 sefer sayılı uçağın, "hava aracı arızası nedeniyle" güzergahı üzerindeki Nancing şehrine zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, yolculardan bazıları, uçuş sırasında uçağın sol motoruna bir cismin girdiğini, bunun bir süre uçağın dengesini bozduğunu ve ardından yoğun bir yanık kokusu duyulduğunu aktardı.

Yolcular güvenli şekilde Nancing'deki havaalanına indirilirken, hattaki seferleri sürdürmek üzere bir başka uçağın görevlendirildiği kaydedildi.

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