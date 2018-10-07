Çin'de gözaltına alınan Interpol başkanı Hongwei istifa etti Günlerdir kayıp olan Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) Başkanı Ming Hongvey'in Çin'de gözaltında olduğu ortaya çıktı. Hongvey'in görevinden istifa ettiği açıklandı.