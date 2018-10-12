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Çin’de kaçak elektrik ile madencilik yapıldı

Çin, ucuz madencilik ekipmanları ve elektrik enerjisiyle kripto para madenciliğinde de en önemli ülkeler arasında yer alıyor. Çin’deki tüm imkanlara rağmen yasa dışı madencilik faaliyetleri gerçekleştirilebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Xu Xinghua isimli bir kişinin, kripto para madenciliği için demiryollarından elektrik çaldığı tespit edildi.

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Kaçak elektik kullanan bu kişinin, altı ay içerisinde 3.2 Bitcoin kazandığı belirtiliyor. Yasa dışı madencilik nedeniyle mahkemeye çıkan Xu Xinghua, 3.5 yıl hapis cezasına ve 14500 dolar para cezasına çarptırıldı.
 
Elektrik hırsızının, çaldığı elektrik ile 50 ASIC cihazı ve soğutma için 3 adet fanı çalıştırdığı tespit edildi. Bu süreçte 15000 dolar değerinde elektrik kullanan Xu Xinghua, hapis ve para cezasına ek olarak bu miktarı da ödeyecek.
 
(Tech Inside)

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