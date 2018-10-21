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Çin'de maden ocağında patlama meydana geldi 22 işçi mahsur kaldı

Çin'in doğusundaki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 işçi mahsur kaldı.

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Çin Merkez Televizyonunun haberine göre, ülkenin doğusundaki Şangdong eyaletine bağlı Yünçıng ilçesinde bulunan bir kömür madeninde gece saatlerinde patlama meydana geldi.

Patlama sırasında madende bulunan 334 işçiden 312'si tahliye edildi, 22 işçi ise ocakta mahsur kaldı.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri madendeki havalandırma sistemlerini düzelterek, kurtarma çalışmalarına başladı.

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