Ve 'Koca Yusuf' havalandı

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  • Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı
Güncel

Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı 'Koca Yusuf' Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.

AA01.02.2020  07:32 - Güncelleme: 01.02.2020  07:45

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı." ifadeleri kullanıldı.

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