Ve 'Koca Yusuf' havalandı

AA 01.02.2020 07:32 - Güncelleme: 01.02.2020 07:45

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı." ifadeleri kullanıldı.