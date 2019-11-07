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Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'dan geçti

ASYA´dan Avrupa´ya Marmaray tüp geçişini kullanarak kesintisiz gidecek ilk yük treni Chang´an iki parça halinde Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonundan geçiş yaparak yolculuğuna devam etti. Trenin uzunluğu ve ağırlığı nedeniyle Marmaray geçişinde bir sorun olmaması için iki parça halinde tünelden geçti. Trenin Kapıkule'de yeniden tek parça olarak yoluna devam edeceği öğrenildi.

  • DHA
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Çin´in Xi´an kentinden çıkan Chang´an Treni, Çin'den kalkıp Marmaray Tüp Geçidi'ni kullanan ilk yük treni unvanına sahip olarak, yolculuğunu Çekya'nın başkenti Prag'da sonlandıracak. Marmaray tüp geçişini kullanarak Avrupa´ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, 6 Kasım tarihinde saat 16.30´da düzenlenen tören ile tarihi Ankara Garı´ndan Çekya´nın başkenti Prag´a uğurlandı. Bugün ilk tren saat 04.24´te ikinci tren ise saat 05.00'da Marmaray Ayrılıkçeşmesi durağından geçerek, yolculuğuna devam etti.  Marmaray'dan iki parça halinde geçen trenin Kapıkule'de yeniden birleştirilerek tek parça olarak yoluna devam edeceği öğrenildi. 
 
42 tıra eşdeğer elektronik ürün yükünü taşıyan China Railway Ekspress, toplam uzunluğu 820 metre olan 42 adet konteyner yüklü vagonla; 2 kıta, 10 ülke, 2 denizi aşarak, 12 günde 11 bin 483 kilometre yol kat edecek. Tren güzergahında bulunan ülkeler; Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya ve Çekya. Trenin Türkiye güzergahı ise Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul ve Kapıkule'den (Edirne) oluşuyor.

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