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Güncel

Çin'den Sırbistan atağı! Yapımına devam edilecek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Sırbistan ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek Çin'in Sırbistan'da Macaristan sınırına yapılan hızlı tren demir yolu inşaatının devamını üstlendiğini söyledi.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 14:56 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:56
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Yi, başkent Belgrad'daki temasları kapsamında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi.

Vucic, Çin ile oldukça iyi bir iş birliği yürüttüklerini vurgulayarak "İlişkilerimiz çoğu zaman çelik gibi şeklinde nitelendiriliyor. Bunda da yanlışlık payı yok." dedi.

Yi de Sırbistan ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek Çin'in Sırbistan'da Macaristan sınırına yapılan hızlı tren demir yolu inşaatının devamını üstlendiğini kaydetti.

Belgrad-Novi Sad güzergahının devamı olan ve Sırbistan'ın Macaristan sınırına uzanan 108 kilometrelik demir yolu hattının inşaatı için Sırp makamlardan izin çıktığını aktaran Yi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "derin dostluklara" saygı duyduğunu dile getirdi.

Yi liderliğindeki Çin heyeti daha sonra Sırp bakanlarla bir araya geldi.

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