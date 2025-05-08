Çin'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret! İpek Yolu'na dikkat çekildi

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin paylaşımında, bölgesel ve küresel meselelerin yanı sıra ikili ilişkilerin geldiği noktayı ve geleceğe dair işbirliği fırsatlarını ele aldıklarını belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti ile işbirliğini her alanda daha ileri taşımayı amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Cie ile ülkelerimiz arasındaki karşılıklı yatırımları, enerji ve ulaşım projelerini, ticaret ve turizmden güvenlik işbirliğine kadar geniş bir yelpazede verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracak ortak projeler ve bölgesel barış konusundaki ortak hassasiyetlerimiz de görüşmemizin önemli başlıkları arasındaydı. Sayın Şiao Cie ve heyetine ziyaretleri ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğine sundukları yapıcı katkılar için teşekkür ediyorum."