İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5707
  • EURO
    32,921
  • ALTIN
    1992.3
  • BIST100
    8793.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çin'e yönelik damping önlemi devam edecek! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Güncel

Çin'e yönelik damping önlemi devam edecek! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Çin menşeli 'ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)' ithalatında dampinge karşı uygulanan önlemin devam etmesi kararlaştırıldı.

AA6 Şubat 2024 Salı 09:55 - Güncelleme:
Çin'e yönelik damping önlemi devam edecek! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gerçekleştirilen, Özka Lastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret, Goodyear Lastikleri Ticaret, Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi, Anlas Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret ile Kocaeli Lastik şirketleri tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin menşeli "ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)" ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Yürütülen soruşturma sonucu, Çin menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu kapsamda, otobüs ve kamyonlarda kullanılan dış lastiklerden yükleme endeksi 121'i geçenler, tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar, yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar ve yalnız ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri için dampinge karşı CIF bedelinin yüzde 60'ı oranında önlem uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

  • cinsentetiklastikler
  • ithalatkoruma
  • dampingtedbir

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.