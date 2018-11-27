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Çingene Kızı mozaiğinin son yolculuğu sis engeline takıldı

ABD'den Türkiye'ye getirilen 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçalarının İstanbul-Gaziantep arasındaki son yolculuğu sis engeline takıldı.

  • İHA
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Kültür ve Turizm Bakanlığının uzun süren çabaları sonunda Türkiye’ye getirilen tarihi mozaiğin son yolculuğu sis engeline takıldı.
 
Akşam saatlerinde Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla İstanbul’a getirilen Çingene Kızı mozaiği THY’nin 20.30'daki TK-2228 sayılı tarifeli uçağıyla Gaziantep'e gönderilecekti. Ancak Gaziantep Havalimanı'nda yaşanan yoğun sise bağlı olarak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle THY'nin bu seferi iptal edildi.
 
Sisi engeline takılan Çingene Kızı mozaiğinin kayıp 12 parçasının yarın 13.40'taki TK2222 sayılı tarifeli seferiyle Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

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