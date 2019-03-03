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Çin'in Ankara Büyükelçiliği: Karar çalışma verimliliği gibi farklı unsurlara dayalı olarak alınmıştır

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, İzmir Başkonsolosluğunun geçici olarak kapatılma kararına ilişkin, 'Söz konusu karar, Çin tarafınca çalışma verimliliği gibi farklı unsurlara dayalı olarak ve tamamen kendi kaynaklarını bütünselleştirmek amacıyla alınmıştır.' açıklamasında bulundu.

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Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Eylül 2015'te açılan İzmir Başkonsolosluğunun Çin ile İzmir görev bölgesi arasındaki iş birliğini geliştirmek için büyük çaba sarf ettiği, bölgedeki Çin vatandaşları ve Çin asıllılara hizmet vermede önemli rol oynadığı kaydedildi.
 
Çin tarafının, yurt dışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerine yönelik genel düzenlemelere istinaden 28 Şubat'tan itibaren İzmir Başkonsolosluğunu geçici olarak kapatma kararı aldığı bildirilen açıklamada, "Başkonsolosluğun tüm diplomatik ve konsüler işleri Çin'in Ankara Büyükelçiliğine devredilecektir. Söz konusu karar, Çin tarafınca çalışma verimliliği gibi farklı unsurlara dayalı olarak ve tamamen kendi kaynaklarını bütünselleştirmek amacıyla alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
 
Çin'in bu kararını Türkiye hükümetine bildirdiği, bunun da Türk tarafınca anlayışla karşılandığı belirtilen açıklamada, "Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin her çevreden gelen arkadaşlarımıza yasal çerçevede konsolosluk hizmetleri sunmak ve daha önceki İzmir görev bölgemizin Çin tarafı ile karşılıklı temasları ve ticari ilişkileri geliştirmek için elinden geleni yapmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Güney Kore´ye Türk ''MUHAFIZ''ı

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