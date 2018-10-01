Çin'in bir uzay istasyonu daha Dünya'ya düşecek

Çin'in 2016 yılında yörüngeye yerleştirdiği uzay laboratuvarı Tiangong 2 (Gök Sarayı 2), önümüzdeki yıl Dünya'ya düşecek. Çin Ulusal Uzay İdaresi, laboratuvarın planlanan görev süresinin sonuna geldiğini ve Temmuz 2019'da kontrollü bir şekilde Yeryüzü'ne indirileceğini açıkladı.

Çin'in bir diğer uzay laboratuvarı Tiangong 1, hatırlayacağınız üzere bundan altı ay önce Dünya'ya düşmüştü. Ancak inişin kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmiş olması nedeniyle Çin Ulusal Uzay İdaresi tüm dünyadan ciddi anlamda eleştiri toplamıştı. Uzay ajansı, yine bu tarz bir problemle karşılaşmamak adına Tiangong 2'yi hala fonsiyonel olmasına rağmen Yeryüzü'ne indirme kararı aldı.

Deneysel bir uzay laboratuvarı olan Tiangong 2, 15 Eylül 2016'da Çin'in Long March-2F T2 isimli roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı. Fizik, tıp ve biyoloji alanlarında birçok deneyin gerçekleştirildiği mini uzay istasyonu ayrıca iki taykonota da ev sahipliği yaptı. Shenzhou 11 görevi dahilinde Gök Sarayı'na gönderilen iki taykonot, uzayda tam 32 gün geçirdikten sonra Dünya'ya dönmüştü. Bu görev Çin uzay araştırmaları tarihinin en uzun insanlı görevi olarak tarihe geçti.

Çin'in Uzay İstasyonu Tiangong-2, 2019 yılında kontrollü olarak dünyaya düşürülecekmişhttps://t.co/BjGM3apcER — Gökhan Ertaş (@bilim_man) 26 Eylül 2018

Çin, dev bir uzay istasyonu hazırlıyor

Tiangong 2, Çin'in nihai hedefi olan 'uzayda kalıcı bir istasyon' için çok önemli bir adımdı. Uluslararası Uzay İstasyonu programına dahil olmayan Çin, uzun bir süredir kendi uzay istasyonuna sahip olmak için uğraş veriyor. Uzak doğu ülkesinin 2011 yılında fırlattığı Tiangong 1 bu doğrultudaki ilk adım olmuştu.

Çin, kalıcı uzay istasyonu Tiangong 3'ü 2022-2024 gibi yörüngeye yerleştirmeyi hedefliyor. Proje hakkında şu an için çok detaylı bilgilere sahip olmasak da istasyonun modüler bir yapıya sahip olacağını ve ekstra parçaların eklenebileceğini biliyoruz. Örneğin yine Çin'in geliştirdiği, Hubble'dan 300 kat daha güçlü olacağı söylenen bir uzay teleskobu Tiangong 3'e kenetlenebilecek. Uzay istasyonunun ayrıca 3 farklı taykonota tam 1 yıl boyunca ev sahipliği yapabileceği söyleniyor.