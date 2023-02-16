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''Çinli kurtarıcıyı yapay zekayla Müslüman yaptılar'' iddialarını İletişim Başkanlığı yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği, 'Çinli arama kurtarma personeli Müslüman oldu' haberinde kullanılan fotoğrafların 'yapay zekayla üretilmiş' iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

IHA16 Şubat 2023 Perşembe 11:39 - Güncelleme:
''Çinli kurtarıcıyı yapay zekayla Müslüman yaptılar'' iddialarını İletişim Başkanlığı yalanladı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Çin'den arama kurtarma faaliyetleri için Türkiye'ye gelen bir kişinin, cami ve elindeki Kur'an-ı Kerim'le çekilen fotoğrafları yapay zekayla üretilmiş" iddiaları gerçek dışıdır. İddiaya konu haberde geçen Jun Cang isimli şahıs, arama kurtarma faaliyetleri için Malatya'ya gelmiştir. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, şahsın camiye gittiği ve elinde Kur'an-ı Kerim'le fotoğraf çektirdiği tespit edilmiştir.

İddiaya konu fotoğrafların ham hallerine ulaşılmış, Jun Cang'la başka görüşmelerden de fotoğraflar edinilmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik alanında öğretim üyesi Doç. Dr. Cihangir Tezcan, elimizdeki ham fotoğrafları incelemiştir. Bu incelemenin sonunda, kişilerin fotoğrafa eklenmesinin olası görünmediğini belirtmiştir. Tezcan, gönderdiğimiz diğer fotoğrafta ise (basın yayın organlarında yayımlanan) bariz oynamaların olduğunu tespit etmiştir. Ham fotoğraflar incelendiğinde herhangi bir "yapay zeka" ile oluşturulma söz konusu olmadığı, görüntüdeki bozukluğun flaş yansıması ve düşük ışık kaynaklı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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