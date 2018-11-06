Çinli teknoloji devi Tencent, akıllı gözlüklerini piyasaya sundu
Popüler mesajlaşma uygulaması WeChat ile tanınan Çinli teknoloji devi Tencent, ABD merkezli sosyal medya firması Snap'ın akıllı gözlüğü ile çarpıcı bir benzerlik gösteren Weishi adlı akıllı gözlüğünü piyasaya sürdüğünü duyurdu.
Shenzhen merkezli Tonot firması tarafından üretilen Tencent'in Weishi gözlükleri, ön kısmına eklenen bir fotoğraf makinesiyle kullanıcılara birinci şahıs perspektifinden video ve fotoğraf çekmelerine olanak sağlıyor. Özellikle sosyal medyada video paylaşan kullanıcıların ilgisini çekmesi beklenen ürün 11 Kasım'da satışa çıkacak.
Henüz fiyatı ile ilgili bir detayın verilmediği akıllı gözlükle, başta canlı yayın olmak üzere çeşitli video çekimlere imkan tanıyacak olan bir uygulamanın da App Store'da mevcut olduğu belirtiliyor. Tencent'in gözlüğün tasarımından ilham aldığı Snap'in en büyük yatırımcısı konumunda bulunuğunu ve şirkette yaklaşık yüzde 12 hisseye sahip.
(Donanım Haber)
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