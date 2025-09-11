İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2963
  • EURO
    48,5282
  • ALTIN
    4832.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cinnet getirdi, evi yakıp anne-babasını bıçakladı
Güncel

Cinnet getirdi, evi yakıp anne-babasını bıçakladı

Edirne'de ağabeyiyle tartışması sonrası evlerini yakıp annesi, babası ve ağabeyini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Cinnet getirdi, evi yakıp anne-babasını bıçakladı
ABONE OL

Havsa ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen O.Ç. (27) ile ağabeyi K.Ç. (29) arasında yemek yedikleri sırada tartışma çıktı.

Odasına giden O.Ç. burada yangın çıkardı. Bu sırada O.Ç. kendisini sakinleştirmeye çalışan ağabeyi ile annesi H.Ç ve babası S.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden K.Ç. ile baba S.Ç. ayakta tedavi edildi. Vücudunda yanıklar da bulunan ve bıçaklama sonucu ağır yaralanan anne H.Ç'nin tedavisi sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.