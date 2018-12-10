Cinnet getiren baba katliam yaptı: 2 ölü

Merkeze bağlı Dereli köyünde çiftçilik yapan Kemal Ergi, şiddet uyguladığı eşi ve çocuklarının şikayeti üzerine bir hafta evden uzaklaştırma cezası aldı. Cezası dolan Kemal Ergi eve gelerek eşi ve çocuklarıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Kemal Ergi evde bulunan av tüfeği ile rastgele ateş açarak eşi Hürü Ergi, çocukları Oğuzhan Ergi (27), Meryem Ergi (17), Emre Ergi (22) ve Didem Ergi’yi vurarak ağır yaraladı. Silah sesi üzerine eve gelen komşuları korkunç manzara ile karşılaştı. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde anne Hürü Ergi ile büyük oğlu Oğuzhan Ergi’nin öldüğünü belirledi. Olayda ağır yaralanan Meryem, Emre ve Didem Ergi ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

KÖYDEKİ DAĞA KAÇTI

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan eşini ve çocuklarını av tüfeği ile vuran Kemal Ergi ise olaydan sonra köydeki dağlık alana kaçtı. Jandarma ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.