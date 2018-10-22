Cinnet getiren anneden katliam
Adana’da cinnet getiren bir kadın eşini işe yolladıktan sonra yaşları 3 ile 11 arasında değişen çocuklarının boğazını kesti. Cani anne, 3 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.
Adana’nın Yüreğir ilçesinde 27 yaşındaki Selma Cice dün sabah kocası çalışmak için tarlaya gittikten sonra dehşet saçtı. Bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren kadın, çocukları Mahmut (3), Semanur (8) ve Mehmet Emin’in (11) başlarını bıçakla kesip öldürdü. Vahşetin ardından Cice, bileklerini keserek intihara kalkıştı. Saat 10.00 sıralarında tarladan eve dönen Cabbar Cice, içerden cevap alamayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Evde çocuklarını başlarından kesilerek öldürülmüş eşini de bilekleri kesilmiş halde bulan koca, komşularından yardım istedi.
Sinir krizi geçiren acılı babayı yakınları zor sakinleştirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Durumu bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Selma Cice hastaneye kaldırılırken, sinir krizi geçiren Cabbar Cice de yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Öte yandan yakınları Selma Cice’nin hiç sorunu olmadığını söyledi. Anne katliamına bir anlam veremeyen komşuları, “İyi insanlardı. Ama zaman zaman kadının kocasından maddi isteklerini çok fazla olduğu, bu yüzden de aralarında tartışma çıktığını duymuştuk. 3 çocuğunu öldürmeye değecek bir konu değil diye düşünüyoruz. Bir anlık cinnet olsa gerek” dedi.
Sırasıyla boğazlarını kesmiş
Vahşetle ilgili ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Saat 10.00 sıralarında eve dönen Cabbar Cice, kapı kilitli olduğundan bir katlı evine giremedi. Bunun üzerine eşine seslendi ancak kimse ses vermedi. Telefonla da eşini aramasına rağmen ulaşamayan Cabbar Cice’nin akrabaları olay yerine geldi. Mutfağın demir şebekesini söküp pencereyi kırarak içeriye giren Cabbar Cice, mutfağın kapısının da kilitli olduğunu görünce bu kez de kapıyı kırarak koridora çıktı. Cabbar Cice ve akrabaları koridorda Mahmut, Semanur ve Mehmet Emin’in başlarını kesik ve yanlarına dizilmiş halde buldu. Cabbar Cice, eşi Selma Cice’yi ise bilekleri kesik halde yerde yattığını gördü. Olay yerine çağrılan ekiplerin incelemesinde kadının evin bütün kapılarını kilitleyerek çocukları koridora getirdiği, burada sırasıyla kafalarını kesip gövdelerinden ayırdıktan sonra yanlarına dizdiği, daha sonra da kendi bileklerini kestiğini belirledi.
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