Cinnet getiren anneden katliam

Adana’nın Yüreğir ilçesinde 27 yaşındaki Selma Cice dün sabah kocası çalışmak için tarlaya gittikten sonra dehşet saçtı. Bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren kadın, çocukları Mahmut (3), Semanur (8) ve Mehmet Emin’in (11) başlarını bıçakla kesip öldürdü. Vahşetin ardından Cice, bileklerini keserek intihara kalkıştı. Saat 10.00 sıralarında tarladan eve dönen Cabbar Cice, içerden cevap alamayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Evde çocuklarını başlarından kesilerek öldürülmüş eşini de bilekleri kesilmiş halde bulan koca, komşularından yardım istedi.

Sinir krizi geçiren acılı babayı yakınları zor sakinleştirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Selma Cice hastaneye kaldırılırken, sinir krizi geçiren Cabbar Cice de yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Öte yandan yakınları Selma Cice’nin hiç sorunu olmadığını söyledi. Anne katliamına bir anlam veremeyen komşuları, “İyi insanlardı. Ama zaman zaman kadının kocasından maddi isteklerini çok fazla olduğu, bu yüzden de aralarında tartışma çıktığını duymuştuk. 3 çocuğunu öldürmeye değecek bir konu değil diye düşünüyoruz. Bir anlık cinnet olsa gerek” dedi.