Cinsel istismar hükümlüsü, kadın kılığında yakalandı
Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, kadın kılığında yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin, Yusuf Paşa Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kadın kılığında evden çıkarken yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü.
Şüphelinin kadın kıyafeti giyerek 4 yıl gizlendiği tespit edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.