Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cinsel istismar hükümlüsü, kadın kılığında yakalandı

Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, kadın kılığında yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin, Yusuf Paşa Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.
 
Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kadın kılığında evden çıkarken yakaladı.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü.
 
Şüphelinin kadın kıyafeti giyerek 4 yıl gizlendiği tespit edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Amasya Protokolü´nün imzalanması - Tarihte bugün 22 Ekim 1919

Amasya Protokolü´nün imzalanması - Tarihte bugün 22 Ekim 1919

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA