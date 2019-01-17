Cip hırsızına koruma kurşunu

İstanbul Kartal’da çaldıkları ciple kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, aracın sahibinin yakın koruması tarafından öldürüldü. Dün sabah İstanbul’un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan’ın evinin önüne bir otomobil yanaştı. Araçla gelen 3 kişiden biri Dalan’ın lüks cipini çalarak kaçmaya başladı. Bu sırada 2 şüpheli ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

FİLM GİBİ KOVALAMACA

Barış Dalan’ın yakın koruması olan Cemal G. ve Ergin Ç. de bir otomobille şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında Cemal G’nin açtığı ateş sonucu cipin sürücü koltuğundaki kimliği bilinmeyen kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip, bir servis aracına çarparak durdu. Olayla ilgili çalışma başlatan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri cipte yaptığı incelemede 3 mermi kovanı buldu.

POLİSE TESLİM OLDU

Öte yandan Barış Dalan’ın yakın koruması olan Cemal G. ve Ergin Ç. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Özel korumaların Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.