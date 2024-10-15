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Cip pikaba çarpıp devrildi: Yaralılar var

Mersin'in Akdeniz ilçesinde cipin park halindeki pikaba çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

AA15 Ekim 2024 Salı 14:15 - Güncelleme:
Cip pikaba çarpıp devrildi: Yaralılar var
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Sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 33 ALJ 816 plakalı cip, Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde park halindeki 33 TZ 676 plakalı pikaba çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen cipteki 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cip ve pikabın yanı sıra caddedeki 4 otomobilde de hasara neden olan kazı anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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