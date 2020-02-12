İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0271
  • EURO
    6,5793
  • ALTIN
    304.348
  • BIST100
    119714
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cipiyle kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarptı
Güncel

Cipiyle kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarptı

ŞİŞLİ'de aşırı hız yaptığı iddia edilen Katar uyruklu sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen içinde yolcuların da bulunduğu halk otobüsüne çarptı. Kazada cipin sürücüsü yaralandı, aracı ise kullanılamaz hale geldi. Otobüsün şoförü, “ Otobüste yolcular vardı, panik yaşandı ancak çok şükür onlarda bir şey yok' dedi.

DHA12.02.2020  10:57 - Güncelleme: 12.02.2020  10:57

Kaza, Halaskargazi Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim’den Mecidiyeköy istikametine giden halk otobüsü kırmızı ışıkta durdu. Aynı istikamette seyreden lüks cipin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle ışıkta bekleyen otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle halk otobüsü metrelerce ileri fırlarken cipin sürücüsü ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen bağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kişiyi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Katar uyruklu sürücünün, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÖYLE SÜRATLE GELDİ Kİ, ÇARPMASIYLA 2 METRE İLERİ FIRLADIK

Kırmızı ışıkta bekledikleri sırada arkadan gelen çipin kendisine çarptığını belirten halk otobüsü şoförü Mehmet Karaaslan,’’ Kırmızı ışıkta bekliyordum, adam öyle bir süratle geldi ki, çarpmasıyla 2 metre ileri fırladık. Sürücü otomobilin içinde baygın yatıyordu. Ambulans gelip aldı. O sırada otobüsün içerisinde yolcularımız vardı. Otobüs içerisinde panik yaşandı ancak çok şükür onlarda bir şey yok’’ ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

FETÖ'nün siyasi ayağını bir de CHP'lilerden dinleyin

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi
'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi

İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı
İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı

İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı

Türkiye dahil 120'den fazla ülke! ABD ve Alman istihbaratı bütün hükümetleri dinlemiş
Türkiye dahil 120'den fazla ülke! ABD ve Alman istihbaratı bütün hükümetleri dinlemiş

Türkiye dahil 120'den fazla ülke! ABD ve Alman istihbaratı bütün hükümetleri dinlemiş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.