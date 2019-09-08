28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cips paketinde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı

Adana'da, cips paketi içinde uyuşturucu satan 1'i çocuk, 2'kişi polis tarafından gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'ndeki bir otomobilde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese giden polis, içerisinde 3 kişinin olduğu park halindeki otomobilde arama yaptı. Aramada, cips poşeti içinde paketlenmiş halde 152 gram bonzai ele geçirildi. Araçtaki Ahmet Can M. Sefa K. ve yaşı küçük V.A. gözaltına alındı.

ABD ´kapatıldı´ demişti: Terör çukurları işte böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu'dan 'kayyım' açıklaması!

Bakan Soylu'dan 'kayyım' açıklaması!

Meteoroloji 13 ili uyardı uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 13 ili uyardı uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Hepimiz ‘Benjamin Button’ olacağız 

Hepimiz ‘Benjamin Button’ olacağız 

Milli teknoloji hedefi göklere taşınıyor

Milli teknoloji hedefi göklere taşınıyor

İmam hatiplerde vicdan bilimle yoğrulur 

İmam hatiplerde vicdan bilimle yoğrulur 

Devlerin yeni adresi İstanbul Havalimanı 

Devlerin yeni adresi İstanbul Havalimanı 

Üç puan Ozan Tufan'dan

Üç puan Ozan Tufan'dan

ABD'nin teröristlere yolladığı konvoy böyle görüntülendi

ABD'nin teröristlere yolladığı konvoy böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

Bursa´da can pazarı kamerada: Böyle takla attı

Alanya'da bulundu... Eşi benzeri yok

Alanya'da bulundu... Eşi benzeri yok

'T' biçiminde 250'den fazla tespit edildi... Ve kazılar başladı

'T' biçiminde 250'den fazla tespit edildi... Ve kazılar başladı

Tam 2 bin 200 yıllık... Hepsi gün yüzüne çıkarıldı

Tam 2 bin 200 yıllık... Hepsi gün yüzüne çıkarıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA