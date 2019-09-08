Cips paketinde uyuşturucu satan şüpheliler yakalandı
Adana'da, cips paketi içinde uyuşturucu satan 1'i çocuk, 2'kişi polis tarafından gözaltına alındı.
- DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'ndeki bir otomobilde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese giden polis, içerisinde 3 kişinin olduğu park halindeki otomobilde arama yaptı. Aramada, cips poşeti içinde paketlenmiş halde 152 gram bonzai ele geçirildi. Araçtaki Ahmet Can M. Sefa K. ve yaşı küçük V.A. gözaltına alındı.
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