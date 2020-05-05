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CNN International, Türkiye'yi dünyaya örnek gösterdi: İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden teşekkür

ABD'nin dünyaca ünlü medya kuruluşu CNN International, Türkiye'nin filyasyon çalışmalarını inceledi. Daha önce Türkiye'nin sağlık sistemindeki başarısını paylaşan CNN International, bu kez vaka takip sistemini dünyaya örnek olarak gösterdi. İstanbul Sağlık Müdürlüğü de İstanbul'a gelerek hastaneleri görüntüleyen CNN'e bir teşekkür metni yayınladı.

05 Mayıs 2020 Salı 09:15 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 09:15
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CNN International ekibi İstanbul'a gelerek Türkiye'nin sağlık sistemi hakkında çalışma gerçekleştirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyaya örnek olan Türkiye, filyasyon çalışmalarıyla da dikkat çekti.

CNN TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

ABD'nin ünlü medya kuruluşu CNN International, vaka takip sistemi olarak adlandırılan filyasyon yöntemi hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını araştırarak dünyaya duyuran CNN International ekibi, filyasyon çalışmalarını inceledi.

Türkiye'nin vakaları ve çevresini nasıl takip ettiğini aktaran CNN International, İstanbul'da gördüklerine hayran kaldı.

CNN International ekibi, Türkiye'nin sağlık sistemin olduğu gibi filyasyon çalışmalarını da dünyaya örnek olarak gösterdi.

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURDU

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, CNN International ekibinin Türkiye'nin filyasyon ekibini takip ederek yaptığı araştırmanın görüntülerini paylaştı.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Dünyaya örnek mücadelemizi; 212 ülkede yayın yapan ve 1.5 milyardan fazla insana ulaşabilen CNN International haber kanalı; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz Koordinasyonunda başarıyla yürütülen filyasyon çalışmalarını yerinde görüntüleyerek, tüm dünyadaki izleyicilerine duyurdu." ifadelerine yer verildi.

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