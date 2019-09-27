22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6655
  • 6,1935
  • 271.378
  • 104906
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

''Çocuğum hasta kusura bakmayın'' dedi, banka soydu

Avcılar'da bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, 'Çocuğum hasta kusura bakmayın' diyerek soygun gerçekleştirdi. Güvenlik görevlilerinin 30 bin TL alan soyguncuya ateş ettiği fakat durduramadığı öğrenildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Avcılar'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya giren bir şahıs çalışanları silahla tehdit edip, "Çocuğun hasta kusura bakmayın" diyerek soygun gerçekleştirdi. 30 bin TL alan şahıs bankadan çıkarak kayıplara karıştı. Soyguncu bankadan çıktığı sırada bankanın güvenlik görevlilerinin ateş ettiği fakat soyguncuyu durduramadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bankada inceleme başlatırken soyguncuyu bulmak için de çalışmalar başladı.

Preveze Deniz Zaferi´nin 481. yıl dönümü! Savaş gemileri Boğaz´dan geçti 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu iddialarına yanıt

İstanbul Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu iddialarına yanıt

F-16'larımız Suriye hava sahasında uçtu

F-16'larımız Suriye hava sahasında uçtu

TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı

TFF Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı

Bahçeli'den İstanbul depremi açıklaması

Bahçeli'den İstanbul depremi açıklaması

HDP'liler tehdit etti, anneler geri adım atmadı! 'Gerekirse canımı veririm'

HDP'liler tehdit etti, anneler geri adım atmadı! 'Gerekirse canımı veririm'

Görüntüler dehşete düşürdü! Genç kızı asansör boşluğuna itti

Görüntüler dehşete düşürdü! Genç kızı asansör boşluğuna itti

İstanbul depremini yorumladılar: Tetiklemesinden endişe duyuyorum

İstanbul depremini yorumladılar: Tetiklemesinden endişe duyuyorum

Açık açık uyardı: Dünyanın neresinde olursa olsun saldırırız!

Açık açık uyardı: Dünyanın neresinde olursa olsun saldırırız!
 

POPÜLER HABERLER

Preveze Deniz Zaferi´nin 481. yıl dönümü! Savaş gemileri Boğaz´dan geçti 

Preveze Deniz Zaferi´nin 481. yıl dönümü! Savaş gemileri Boğaz´dan geçti 

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

'Türkiye'nin Davos'u hayran bırakıyor

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

Başkan Erdoğan dünyaya ilan etmişti: İşte güvenli bölge planının detayları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA