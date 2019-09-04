Çocuğumun mamasını bezini nasıl alacağım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen işçiler, belediye önündeki eylemlerini 8’iunci günde de sürdürüyor. Saraçhane’deki belediye binası önünde 28 Ağustos Çarşamba gününden bu yana eylem yapan işçiler, işe geri dönme taleplerini dile getiriyor.

BEBEĞİM OLACAK

İSTAÇ AŞ’de temizlik işçisi olarak çalışırken çıkarılan 30 yaşındaki Cem Aldemir, 1 hafta sonra bebeğinin dünyaya geleceğini söyledi. İşten çıkarıldığı için yeni doğacak bebeğine nasıl bakacağını düşündüğünü ifade eden Aldemir, engelli annesi, babası ve kardeşine de kendisinin baktığını anlattı. Aldemir, “Babam omurilik felci geçirdiği için yüzde 94 engeli var. Annem ise yüzde 91 engelli. Kendisinin hipertansiyon, KOAH, MS gibi çeşitli hastalıkları mevcut. 34,5 kilograma düşen annem hastanede yatarak tedavi görüyor. Kardeşim de geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonucu yüzde 85 ağır engelli oldu” dedi.

İŞİMİ GERİ İSTİYORUM

İş akdinin feshedildiğinin kendisine mesaj yoluyla iletildiğini dile getiren Aldemir, şöyle devam etti: “Bize bundan önce, yeni atanan genel müdürümüz de ‘Hiç kimse siyasi görüşü ne olursa olsun işten çıkarılmayacak.’ demişti ki zaten benim siyasi bir görüşüm yok. Temizlik işçisiyim ve bundan gurur duyuyorum. İşimi geri istiyorum. Çocuğum doğduğunda mamasını, bezini nasıl alacağım? Nereye gitsem yaştan dolayı kapılar yüzüme kapanacak. Biz sadece mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Genel müdürümüzün sözü üzerine, gidip kredi çekenler, ev alanlar oldu. Şu an benim de bir gelirim yok, yalnızca babamın emekli maaşı var.”

HAKKANİYET Mİ?

İSTGÜVEN’in eski çalışanı 4 çocuk annesi 44 yaşındaki Arzu Çakır da “Bizim eski genel müdürümüz gitti onun yerine İYİ Parti kurucularından biri geldi. ‘İş alımları olacak, haftaya size bilgi vereceğiz, o zaman siz de gelip CV’lerinizi verebilirsiniz.’ diyor. Demek ki yerimize insanlar alınabilecek” diye konuştu. Direnmeye devam edeceklerinin altını çizen Çakır, “Bize ‘İşe gelmiyordu, işini yapmıyordu, yüz kızartıcı suç işlemişti’ şeklinde bir sebep varsa göstersin. Ancak İYİ Parti’den, CHP’den başkalarını alıyorsa bizi çıkartması hakkaniyet mi?” ifadesini kullandı.

BİZİM TARAFIMIZDA OLUN

Eski İSTGÜVEN AŞ çalışanı 30 yaşındaki Mehmet Akgül ise evli ve 2 çocuk babası olduğunu aktararak, “4 yaşındaki oğlum astım bronşit hastası. Nefes alamıyor bu nedenle sürekli hastaneye gidiyoruz. Ayrıca kredi borçlarım da var. Eşim çalışmıyor, çocuklarımıza bakıyor. Durumumuz şu anda çok sıkışık” şeklinde konuştu. Ekrem İmamoğlu’na seslenen Akgül, “Siz her zaman, ‘Ben işçinin yanındayım.’ dediniz. Gelin bugün de bizim tarafımızda olun. Eşimizin çocuğumuzun ve kardeşlerimizin yüzünü güldürün. Bizim işimizi, ekmeğimizi, kutsal İstanbul’u bize yeniden emanet edin” dedi.

Kılıçdaroğlu’na namus sözünü hatırlattı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB binası önündeki işçileri ziyaret etti. Şenocak ve Göksu bir süre işçilerle sohbet etti. Bu sırada işten çıkarılan işçilerden Hasan Zengin baygınlık geçirdi. Arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Zengin hastaneye kaldırıldı. İşçilerle görüştükten sonra açıklama yapan Şenocak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi. Kılıçdaroğlu’nun durumu gözden geçirmesi gerektiğini belirten Şenocak, şunları söyledi: “Seçim öncesinde vermiş olduğu namus ve şeref sözünün ne kadar değer taşıdığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Buradaki mağdur olan kardeşlerimizin de sesini duymasını istiyoruz. Burada bir çok kardeşimizin hayalleri var. Okullar açılacak. Doğum yapacak kardeşlerimiz var. Hastası olan kardeşlerimiz var. Bu arkadaşların yarınlarla ilgili hedeflerini, hayallerini suiistimal edemeyiz. Bir çırpıda bir mesajla beraber insanların geleceğine ipotek koyup kıyım yapamayız. Yapmamalılar. Biz diyoruz ki verdiğiniz sözleri yerine getirin ve biz de AK Parti grubumuzla beraber bu sürecin yakinen takipçisi olacağımızı ve mağdur olan kardeşlerimizin hem hukuki hem de insani noktada bu arkadaşlarımızın yanında olacağımızı özellikle belirtmek istiyorum.”