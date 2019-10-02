Çocuğuna terlik fırlatan anneye 7 bin TL ceza
Eskişehir’de 2018’de E.M.T. eşinin oğlunun dişlerini kırıldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine hakkında dava açılan anne F.T’nin attığı terliğin ‘silah’ sayılmıştı.
Dava duruşmasında, tutuksuz yargılanan anne F.T, karar öncesi son savunmasında suçlamaları reddederek beraatini istedi. Olayın kaza sonucu yaşandığını savunan F.T. olayın şakalaşma sonucu olduğunu belirterik, “Benim attığım terlik hata ile oğlumun üst dudağına geldi ve üst iki dişi de bunun sonucu darbe alarak çıktı. Bu iki dişi zaten üst süt dişleriydii” dedi. Mahkemenin hakimi, sanığa 375 gün karşılığı 7 bin 500 lira ceza kesti.
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