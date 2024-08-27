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  • Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu aracıyla ezen cani kadın için yeni karar!
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Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu aracıyla ezen cani kadın için yeni karar!

Bolu'nun Gerede ilçesinde, daha önce oğluyla kavga ettiği çocuğu yolda gören kadın, üzerine otomobili sürerek ezdi. Dehşet anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Mahkeme cani kadının cezasının ev hapsinden tutukluluğa çevrilmesine karar verdi.

27 Ağustos 2024 Salı 13:45 - Güncelleme:
Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu aracıyla ezen cani kadın için yeni karar!
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Olay, 11 Ağustos'ta Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi. Kadın göz göre göre, çocuğun üstüne aracı sürerken, S.E.Y. aracın altında kaldı, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu. Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı. Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.

CANİ KADIN TUTUKLANDI

Kan donduran görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken oğlunu korumak için başka bir çocuğun canına kasteden kadına tepkiler çığ gibi büyüdü. Mahkeme cani kadının cezasının ev hapsinden tutukluluğa çevrilmesine karar verdi.

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