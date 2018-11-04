Çocuk basın merkezi ilk kez Rus-Türk Toplumsal Forumu’nda: Türkiye’de gülümsemeyi öğrendik

Antalya’da dördüncü Rus-Türk Toplumsal Forumu (RTFO) toplantısı yapıldı. Toplantıya akademisyenler, iş dünyası, basın, sivil toplum ve spor kuruluşlarının yanı sıra turistik kuruluşların temsilcileri katıldı.

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkanı Eleonora Mitrofanova, bu forumda diğerlerinden farklı olarak çocuk basın merkezinin yer aldığını belirtti. Mitrofanova Rossotrudniçestvo ve Akkuyu nükleer santralinin inşaatını yürüten Rosatom’un desteğiyle yürütülen bu proje hakkında şöyle bilgi verdi:

ÇOCUKLAR İÇİN BAYRAM

Aleksandr Dubitskiy de “Rosatom ve ‘Rosatom Okulu’nun çocuklara verdiği bu imkan çok değerli. Bu çocukların gelecekte operatör, gazeteci olarak birer birey yetişmesinde çok teşvik edici. Çocuklar büyük mutluluk ve sorumluluk duygusu tadıyorlar, bu onlar için bir bayram” dedi.

Dubitskiy “Bu çerçevede iki kamera ile röportaj kayıt deneyimi yaşadık. Çocuklar gelişiyor, bu onlar için tamamen farklı bir yaşam, profesyonellerin nasıl çalıştığını gördüler. Çocuklar insanlar gelip kendileri röportaj yapmak istediklerinde şaşırdılar. Bunu beklemiyorlardı, herkes meşgul olduğu için kimse onlarla konuşmaz diye düşünüyorlardı” dedi.

'GECE GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞTILAR’

Dubitskiy, çocukların gece saat 02:00’ye kadar çalıştığını, montajları, hazırlıkları kendilerinin yaptığını söyledi.

‘TÜRKİYE TARİHİ KARŞISINDA BÜYÜLENDİM’

Dubitskiy Türkiye ile ilgili duygularını da şöyle aktardı:

“Türkiye tarihi karşısında büyülendim. Antalya Arkeoloji Müzesi’ne yaptığım ziyaret beni çok etkiledi. Türkiye içinde çok şey barındırıyor ve insanlar burada gelip geçerken gülümsüyor. Biz burada gülümsemeyi öğrendik. Çocuklar daha bilgi sahibi oldular, daha geliştiler, gülümsemeye başladılar. Türkiye’nin çok güzel bir ülke olduğunu anladılar.”

(Sputnik)