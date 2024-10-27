Erkek kardeşi piyano, ablası da flüt çalan Büşra'nın hayali, koruma altındaki çocuklara müzik eğitimi vermek ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı olmak.

Büşra Başoğlu, üç ağabeyi ve ablasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Konya'daki çocuk evleri sitesinde, devlet korumasında hayata hazırlandı. Başoğlu'nun müzik hayatı, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle Uluslararası Flüt Yarışması'nda ikinci olan ablası Merve Başoğlu'nun kendisindeki müzik yeteneğini keşfetmesiyle başladı.

YURTDIŞINDA TEMSİL ETTİ

Büşra Başoğlu, bu süreçte "sesi ve tınısı bana hitap ediyor" dediği kontrbasla tanıştı. 10 yaşından itibaren kontrbas çalmaya başlayan, Büşra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu'nun yetenek sınavını kazandı. Lisede Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın sınavını kazanan Büşra, lise 3'te Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası sınavını da kazandı. Almanya ve Çekya'da orkestra grup şefi olarak ülkemizi başarıyla temsil etti.

BAKANLIK DESTEKLEDİ

Başoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın maddi ve manevi büyük desteğini gördüğünü, kaldığı yerdeki herkesin "aile" olduğunu ve iyi bir eğitim alması için ellerinden geleni yaptığını söyledi. Bakanlığın hayallerini gerçekleştirmede önünü açtığını vurgulayan Başoğlu, "En büyük hayallerimden biri benden sonra gelen koruma altındaki çocuklara örnek ve öncü olmak. Bu işi, yapmak isteyenlere öğretmek, çocukların önünü açmak istiyorum. Umarım onlara güzel bir örnek olurum" dedi.

YURTDIŞINDA EĞİTİM ALACAĞIM

Bir başka büyük hayalinin de yurtdışında eğitim olduğunu vurgulayan Büşra Başoğlu, "En büyük hayallerimden biri de yurt dışında yapabildiğim kadar 'masterclass' programlarına katılmak. Üniversiteyi başarılı şekilde bitirirsem ülkemizdeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sanatçısı olmaktan gurur duyarım" diye konuştu. w AA

'EMİNE ERDOĞAN BİZE ANNE OLDU'

Büşra'nın ağabeyi Muhammet piyano, ablası Merve de flüt çalıyor. Merve Başoğlu, 2016'da Afyon'daki bir festivalde, "Gelecek Vaat Eden Genç Flütçü" ödülü aldı. Bulgaristan Varna'daki bir yarışmada dünya birincisi olan Merve'ye Emine Erdoğan, uluslararası yarışmalarda kullanabileceği bir flüt hediye etti. Merve, Fransa'nın Nice kentinde 2019'da yapılan 9. Uluslararası Flüt Yarışması'nda ikinci oldu. Büşra'nın ağabeyi Muhammet Başoğlu'nun da çocuk evinde bakanlığın kendisine aldığı piyanoyla yeteneği ortaya çıktı ve 11 yıldır piyano çalıyor. Muhammet, MEB'de Müzik Öğretmenliği'nin yanında Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Kardeşler, Emine Erdoğan için, "Bize bir anne gibi oldu" diyor. Merve Başoğlu, "Devletimize, Emine Erdoğan'a ve bakanlığımıza ne kadar teşekkür etsek az" açıklaması yapmıştı.