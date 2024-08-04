İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2024 Pazar / 29 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,2309
  • EURO
    36,2864
  • ALTIN
    2608.81
  • BIST100
    10473.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çocuk Evleri Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek
Güncel

Çocuk Evleri Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aydın Çocuk Evleri Futbol Takımı, 9-12 Ağustos tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek 2024 Bakım Evinde Kalan Çocuklar Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

4 Ağustos 2024 Pazar 14:29 - Güncelleme:
Çocuk Evleri Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet korumasındaki çocukların sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesine öncelik vererek, çocukların ilgi ve yeteneklerine göre sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılımlarını destekliyor. Bu kapsamda 2014 ve 2015 yıllarında Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Bakım Evinde Kalan Çocuklar Dünya Kupası'na katılan Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Futbol Takımı, çevre illerdeki çocuk evlerinde kalan çocuklardan oluşan yeni takımıyla bu ay düzenlenecek 2024 Dünya Kupası'nda da Türkiye'yi temsil edecek.

32 ülkenin katıldığı Dünya Kupasında 2014'te 13'üncü, 2015'te ise 6'ncı olan, sempatik, eğlenceli ve uyumlu davranışlarıyla "Dünyanın En Neşeli ve Eğlenceli Takımı" ödülünü de kazanan takım bu yılda futbol becerilerini sergileyecek.

Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda Polonya'ya gidecek olan çocuklar, daha önceki yıllarda olduğu gibi hem başarı elde etmeyi hem de Türkiye'nin kültürel zenginliklerini dünya çocuklarına en iyi şekilde tanıtmayı hedefliyor.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Çocuk Evleri Futbol Takımı
  • Dünya Kupası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.