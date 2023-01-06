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Çocuk istismarının önlenmesi için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de

Altı yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA6 Ocak 2023 Cuma 02:05 - Güncelleme:
Çocuk istismarının önlenmesi için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, altı yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılacak. Bu araştırmayı yapacak Komisyon 19 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 3 Ocak 2023 tarihli 44'üncü birleşiminde karar verildi.

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