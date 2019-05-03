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Çocuk istismarıyla ilgili skandal mesajı sonrası gözaltına alınmıştı... İfadesi ortaya çıktı

Sosyal medyada çocuk istismarıyla ilgili yaptığı skandal paylaşım nedeniyle büyük tepki çeken Mesude Işın Taner mahkemece serbest bırakılmıştı. Taner’in tepki yağan skandal paylaşımıyla ilgili verdiği ifade ortaya çıktı.

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Kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Mesude Işın Taner’in Çolpan Işın Taner isimli Facebook hesabından yaptığı paylaşım herkesi dehşete düşürmüştü. 
 
İĞRENÇ MESAJ
Taner, İstanbul Küçükçekmece'de 4 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili olarak 'Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa..." diye yazmıştı.
 
İzmir Emniyeti skandal paylaşımı yapan Taner’i gözaltına almış, mahkemeye sevk edilen kadın serbest bırakılmıştı.
 
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Sabah Gazetesi’nden Ceyhan Torlak’ın haberine göre Taner, skandal sözleri için şu ifadeyi verdi: "Emekliyim. Şu anda yaşam koçluğu yapmıyorum. Sosyal medyada dolaşan bu paylaşımı ben yaptım. Paylaşımı yaptıktan sonra çok fazla tepki geldi. Pişman oldum. Bu nedenle paylaşımı sildim ancak sosyal medyada yaptığım paylaşım yayıldı. İş işten geçti. Üzgünüm" dediği ortaya çıktı.

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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