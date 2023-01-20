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Çocuk izinsiz aldığı araçla kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da staj gördüğü firmaya ait izinsiz aldığı arabayla yola çıkan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. Panelvan minibüsün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 09:12 - Güncelleme:
Çocuk izinsiz aldığı araçla kaza yaptı, 3 kişi yaralandı
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Kaza, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Memduh Şevket Esendal Caddesi üzeri Kıvanç Evler mevkiinde meydana geldi. Kıvanç Evler Caddesi'nden Memduh Şevket Esendal Caddesi'ne sapan K.K. (16) idaresindeki hafif ticari araç ile E.V. yönetimindeki panelvan minibüs çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen panelvan minibüsün sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan D.V. ve hafif ticari aracın sürücüsü K.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan 16 yaşındaki sürücü belgesi olmayan K.K.'nin, staj gördüğü firmaya ait aracı izinsiz aldığı ve gezmeye çıktığı öne sürüldü.

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