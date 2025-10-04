İSTANBUL 21°C / 15°C
Güncel

Çocuk suçlular için yeni düzenleme! Cezanın üst sınırı yükseltiliyor

AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi ile 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak.

AA4 Ekim 2025 Cumartesi 11:45 - Güncelleme:
Çocuk suçlular için yeni düzenleme! Cezanın üst sınırı yükseltiliyor
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti'li TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarına devam ediyor.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle, suç işleyen çocuklara verilen hapis cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek.

Teklife göre, Türk Ceza Kanunu'nun "Yaş küçüklüğü" başlıklı 31'inci maddesinde değişiklikler yapılacak.

15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla, müebbet yerine hükmedilen hapis cezasının 12 yıl olan üst sınırı da 18 yıla yükseltilecek. Böylece, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında, suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek.

Kasten öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş çocuklara verilecek cezada, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma durumlarında indirim yapılmayacak.

